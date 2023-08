Hiina mõju ja Vene maine panevad teisi BRICS-i liikmeid neist distantsi hoidma

Korraldaja tõmbas pidurit ka varem väljendatud lootusele, et üritusel hakatakse arutama uue ühisvaluuta loomist dollarile vastukaalu pakkumiseks. LAV-i sõnul seda teemat kohtumise päevakorras ei ole. Samal ajal vaagub hinge BRICS-i koostöö peamisi sümboleid olnud Uus Arengupank (NDB), mis näeb Venemaa alustatud sõja ja sanktsioonide tõttu suurt vaeva dollarites võetud laenude tagasimaksmisega ja on ise laenuandjana tegevuse sisuliselt peatanud. Wall Street Journal märgib, et Venemaaga seotud ohtude tõttu on panga juurdepääs maailma kapitaliturgudele palju keerulisemaks muutunud, panga reitingut langetatakse ja projektist on hakanud distantseeruma ka Hiina president Xi Jinping. Muude mainekujundushädade kõrval sai äsja panga presidendiks korruptsioonis kahtlustatud (ja õigeks mõistetud) Brasiilia ekspresident Dilma Rousseff ja 2025. aastal läheb pangajuhi koht Venemaa kätte.