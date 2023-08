Eestis alustas tegevust „suitsiidikontor“, üks abistatud enesetapp ebaõnnestus

31. juulil sai politsei Viljandimaalt veidi segasevõitu väljakutse ühelt emalt, kes rääkis, et tema poeg märatseb, sest oli soovinud end tappa, aga midagi ebaõnnestus. Väljakutsele reageerisid politsei ja kiirabi ning leidsid mehe ja ühe seadme. Selgus, et sellesama, mida Tammert mais Kanal 2 „Täistunni“ saates esitles. See on aparaat, mis on mõeldud gaasi abil inimelu võtmiseks.