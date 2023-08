SÕJARAPORT | Teet Kalmus: rallidroonid on juba sõjapidamist nii palju muutnud, et kumbki osapool ei saa rinde läheduses probleemideta kasutada soomustehnikat

Nii edastas üks Z-blogija video, mis pidi näitama, justkui oleks Venemaa armee üksused Sinkovkas, aga selgus, et see video on üles võetud hoopis Voronova külas, mis asub Lõssõtšanski lähedal. Ukraina sõjalise eksperdi Aleksandr Kovalenko arvates võib see suunatud olla lõunarindel olevatele Venemaa sõduritele, et tõsta nende kiirelt langevat motivatsiooni.