ARVUSTUS | Rahvusooper Estonia „Lohengrin“. Nähtav maailm on trööstitu ja pinna all hõõgub palav lootus

Rahvusooper Estonia lavale jõudnud Wagneri ooperi „Lohengrin“ uue lavastuse sündi on ilmselgelt saatnud õnnelik tähtede seis. Ehkki tegemist on teatri ajaloo kolmanda „Lohengrini“ lavastusega, on viimasest korrast möödas pea sada aastat, sest Nõukogude ajal katkes ideoloogilistel põhjustel omaaegses Tallinna teatris jõudsalt käima läinud Wagneri esitamise traditsioon.