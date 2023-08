ARVUSTUS | Johnny Deppi ja Amber Heardi solgiämber on taas lavale tiritud. Kas pelgalt kordusetendus?

Kui viibisid mullu aprillist juuni alguseni üksikul saarel või põlislaanes digipaastul ega suhelnud kellegagi, siis on see kolmeosaline dokumentaalsari kindlasti silmi avav. See on kui visuaalne referaat, mis võtab kokku, mis USA-s Virginia osariigi kohtusaalis toimus. Ja veelgi enam, mis torm prahvatas samal ajal sotsiaalmeedias. Teemaviide #justiceforjohnnydepp hakkas oma elu elama ja Heard põhimõtteliselt tühistati tükk maad enne seda, kui vandekohus oma otsuse langetas.