BRICS-i kohtumise hädad: Putini kõnega juhtus veider aps, Xi jättis enda oma pidamata

Vene meediat hämmastas Pretorias toimunud tippkohtumisel ette mängitud Vladimir Putini videopöördumine, mida saatis arusaamatul põhjusel samuti venekeelne pealelugemine. Kremli lehel oli sama video heli kvaliteet hea. Oma kõnes süüdistas Putin lääneriike sanktsioonides ja inflatsiooni kiirendamises ning lubas Aafrika riikidele, et Venemaa vilja abil leiab toidukriis leevendust. Ta kordas süüdistust, et Ukraina võimud on süüdi lääne satelliitriigina korraldatud „riigipöördes“ ja „hävitussõjas“, millele Venemaa olevat olnud sunnitud reageerima.