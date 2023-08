Lauri Laubre: looduses elamine ja ukrainlastega suhtlemine on mind muutnud paremaks inimeseks

Augustikuus 25 aastat tagasi andis ansambel The Rolling Stones Tallinna lauluväljakul kontserdi, millest senini räägitakse ainult ülivõrdes. Kui selle etalonelamuse peakorraldaja, muusik ja produtsent Lauri Laubre (62) poleks kümmekond aastat hiljem elus kannapööret teinud, Tallinnast lahkunud ja aastateks avalikkuse tähelepanu alt kadunud, oleks see intervjuu eri põhjustel ilmselt tegemata jäänud. Nüüd, 2023. aasta hilissuvel on Laubre hiilgavas vormis ja ootab pikisilmi oma plaadi ilmumist. 12. septembril saab tema loodud ja produtseeritud „Northodoxiani“ esimest korda kuulda üle maailma.