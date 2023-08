Olin alati oma kolme lapsega sõbrannasid suure austusega vaadanud. Iga lapsevanem teab, et juba ühe põnni kasvatamine on vastutusrikas, raske ja ka väsitav. Kolme ja enama lapse vanemad näisid mulle kui tõelised kangelased. Ja nüüdsama hoidsin kõhul oma kolmandat last – see tundus lihtsalt uskumatu saavutusena.