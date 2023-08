ERISAADE | See oli esimene kord, kui Putin läks nii jõhkralt „omade“ kallale

Eile oli siis suur puhastuspäev. Alustuseks võeti ametist maha ilmselt siiani koduarestis olev õhuvägede juht ja endine Ukraina operatsiooni juht Sergei Surovikin. Väidetavalt olla just tema osutanud kaks kuud tagasi Wagneri rühmituse juhi Jevgeni Prigožini mässu ajal toetust Moskva peale marssijatele. Ning siis – õhtul – tuli teade, et alla kukkunud lennukis on surnud nii Prigožin ise kui Wagneri grupi juht Dmitri Utkin ja üldse pea kogu Wagneri tippjuhtkond.

„Ukraina peamine meem on, et Prigožin läks vaatama Jossif Kobzoni kontserti,“ kirjeldab Ukrainas valitsevaid meeleolusid MTÜ Herojam Slava asutaja Jaanika Merilo. „Kõik peavad seda heaks uudiseks, et kurjategija on surnud, aga samal ajal oli ta siiski kurjategija, kes suutis tekitada ebastabiilsust Venemaal, mis on ometi teretulnud. Nii et kahetised tunded.“

„Siin on huvitav paradoks, et ega ebastabiilsus pruugi kaduda,“ kommenteerib sõjavaatleja ning riigikogu liige (Eesti 200) Igor Taro. „Peamine küsimus, et miks Prigožin oma sõjakäiku Moskvale ei lõpetanud. Mingi hetk tundus, et tal on täiesti vaba tee minna. Ju temaga lepiti kokku. Mõneti on loogiline, et reeturi palk on alati surm olnud Venemaal, ent teiselt poolt kokkulepe siiski lahendas selle olukorra. Nüüd on aga kokkulepet rikutud ja terve Wagneri juhtkond ära tapetud – mida ülejäänud seltskond teeb?“

„See oli esimene pretsedent, kus Putin tõstis käe „omade“ vastu,“ juhib Merilo tähelepanu. Ta on küll karistanud varem inimesi, kellega tal on olnud lähedasem suhe – vangistustega ehk – aga mitte neid massiliselt tapnud. See loob ka Vene eliidi seas pretsedendi.“

Mis saab nüüd Valgevenesse viidud Wagneri võitlejatest?

Kes jääb peale Aafrikas: GRU või FSB?

Mida suudavad tulevaste wagnerite vastu riigiduuma otsusel loodavad regionaalsed relvajõud?

Kuidas võtab ikkagi üks lihtne Vene inimene sellise jõuliselt ja avalikult toime pandud mitmikmõrva vastu?

P.S veidi mõtteharjutust, mida me spekulatiivses võtmes käsitlema ei hakanud, aga… kui lähedal oli ikkagi Wagner oma mässu ajal Vene tuumarelvale? Äkki väga, väga palju lähemal, kui meile räägitakse?