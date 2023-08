PÄEVA TEEMA | Tanel Kiik: Kaja Kallas pole olukorra tõsidusest aru saanud. Vajame ühemõttelist hukkamõistu

Venemaa sõda Ukraina vastu on kestnud poolteist aastat. See on enam kui piisav aeg igale ettevõttele, et oma tegevus ümber kohandada ja äritegevus Venemaal lõpetada. Küsimus pole pelgalt sanktsioonides ega juriidikas. Oluline on iga ettevõtja enda eetiline käitumine ja ühemõtteline arusaam, et vähemalt sõja lõpuni pole äri ajamine idanaabriga võimalik. Siin ei saa olla mingeid agasid ega otsitud õigustusi.