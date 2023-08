Riigiduumas ollakse Prigožini surma tõttu šokis, aga rõõmsad

Kuna kõik lennuki juurest leitud laibad olid tugevasti purustatud ja nende tuvastamiseks tuleb teha DNA-analüüs, levib juba teooriaid, et Prigožin ei pruukinudki lennukis olla. Briti vaatleja Keir Giles rääkis meediale, et jälgede segamiseks on oma nime Jevgeni Prigožiniks vahetanud hulk isikuid, nii et dokumentide leidmine ei tõenda veel midagi. Selle väite korjas üles ka Vene peavoolumeedia. Wagneri allikad ja infokanalid kinnitavad siiski üksmeelelt nii Prigožini kui ka teiste komandöride hukkumist. Vene meedia teatel leiti Prigožini kõrvalt ka tema mobiiltelefon.