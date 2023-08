„Alustame järjekordse koosolekuga teemal: kuidas tõsta eestlaste iivet!“ teatab istungi juhataja ja otsib oma päevinäinud portfellist välja pataka fotosid. „Nagu te isegi aru saate, on kõige tähtsam leida moodus, kuidas panna noored naised sünnitama. Printisin välja mõned pildid – no näete, sellised need noored naised on! Laske ringi käima.“