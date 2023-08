Marko Mihkelson: FSB püüab maha võtta kõik pead, kes on marurahvuslaste seas popid. Prigožin, Surovikin...

Istusin eile õhtul Kiievis kohtumisel Valgevene opositsiooni juhtidega, kui tuli teade, et Tveri lähistel on alla kukkunud lennuk koos Wagneri liidrite Prigožini ja Utkiniga. Esimene reaktsioon kõigil oli selge - see on Putini/FSB kättemaks jaanipäeva mässukatse eest.