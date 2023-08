Teravaid küsimusi on mitu. Oleme pärast esialgseid teateid, et Kaja Kallase abikaasale Arvo Hallikule osaliselt kuuluv firma Stark Logistics jätkab poolteist aastat pärast Venemaa suure rünnaku algust agressorriigis tegevust, kuulnud mitmest huvipakkuvast detailist. Näiteks sellest, et Kallas on selle aja jooksul laenanud usaldava abikaasana oma mehe äri toetuseks küsimusi esitamata sadu tuhandeid eurosid.