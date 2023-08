ANALÜÜS | Kaja Kallase abikaasaga seotud skandaalist on rabatud nii oravad kui ka nende võimupartnerid

Pärast kommunismiohvrite memoriaalile pärgade asetamist andis päikeseprille kandev Kaja Kallas ERR-ile ja Kanal 2-le intervjuu ärritunud ja tõrjuvas olekus. Kusjuures ERR-i ajakirjaniku küsimused ajasid peaministri niivõrd turri, et ta marssis keset usutlust minema. Samuti pole just kõige targem ERR-i ajakirjanikule öelda: „Aga see on alatu, et te minu käest neid asju küsite.“ Sellisena tekitas ta endast kui skandaali sattunud poliitikust eriti karikatuurse versiooni.