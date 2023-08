Priit Lomp: Reformierakonna pidurita oleks lahendus käeulatuses – riik saab investeerida sentigi laenamata

Mis argumente kasutavad pankade hiigelkasumite maksustamise vastased? Pahatihti on debatt piirdunud vastase sõimamisega: kõlanud on lausa süüdistused kommunismis ja klassiviha külvamises! Itaalia, Tšehhi ja Leedu peaministrid Giorgia Meloni, Petr Fiala ja Ingrida Šimonytė kindlasti solvuks, kui neid kommunistideks nimetatakse, aga ega see meie paremtiiba huvita.