FOTOD | Dokfoto keskuses avati erilises analoogfotograafia tehnikas fotonäitus

Näituseidee üks autoritest, kuraator Kristel Laur: „Sinine värv on meie laiuskraadile olemuslik. Selle erinevaid varjundeid leidub kõikjal meie ümber ja see on inspireerinud paljusid loomeinimesi kasutama sinist ka oma töödes. Tsüanotüüpia ehk raua-sinitrüki protsessi valik Luca Berti põhjamaid kajastava näituseprojekti jaoks on seotud ka selle analoogtehnika sõltumisega otsesest päikesevalgusest. Valguse ja päikese igatsus on midagi, mida tunneb ehk iga põhjamaalane. Põhjamaise elu ja olemuse juures võib ära tunda ka omalaadset sinist meeleolu, mille üheks ilminguks on poeetiline melanhoolia, mis kumab läbi kunstis, kirjanduses, muusikas, filmis jne. Kuigi päritolult itaallane, suudab Luca Berti seda meile nii omast õhustikku loomingus suurepäraselt tabada ja raua-sinitrüki tehnika toob selle hästi esile“.