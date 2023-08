Paraku on riiklikult tähtsal positsioonil inimeste puhul pereliikmete teod samasuguse tähelepanu all kui inimese enese teod. See fakt ei saanud Kaja Kallase abikaasale olla teadmata. Peaministri abikaasa Arvo Halliku Delfile antud selgitus, et ettevõttes arutati Venemaa vedude moraalsust, aga leiti, et see pole midagi ebaeetilist, tundub kummaline.