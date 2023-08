KOLUMN | Liisa Pakosta: päästame lapsed veipimisest! Seitse lihtsat sammu

Lapsevanematele võib tulla üllatusena, et lapse pinalis olev marker, kõrvaklapitoos taskupõhjas või kotinurgas vedelev arvutihiir on tegelikult sadade sigarettide nikotiinikogusega veip ehk e-sigaret. Jah, neid noortepärase kujundusega maasika-, kommi-, mohiito-, puuvilja- jne maitselisi vaevumärgatava huulikuga topsikesi tehakse sellistena, et need oleks lastele ihaldusväärsed ja samas ei ärataks täiskasvanutes liigselt kahtlusi.