Karin Kaup-Lapõnin: eile vormistati mulle erakonnas võimul oleva meestekamba poolt kambakas

Kui 2018. a-l poliitikasse läksin, astusin tarkade naiste erakonda. Uskusin, et riigis ja Tallinnas reformide tegemiseks on minu jaoks aeg küps ning tuleb kuuluda erakonda. Üksi ei tee midagi ära. Eile aga vormistati mulle selle erakonna võimul oleva meestekamba poolt kambakas (tõsi, selles on ka üks naine). Karistus rahulolematuse eest.