Lauri Vahtre: sõjaväeteenistus ongi eelkõige mõeldud selleks, et noored mehed õpiksid käituma kollektiivselt

Paistab, et käimas on järjekordne kampaania „Lutipudel kaasa ja kaitseväkke!“ („Väidetavalt toimub varjatud kollektiivne karistamine ajateenistuses jätkuvalt. „Alandav ja ebaõiglane!“”, Eesti Ekspress 23.8). Taas pasundatakse „kollektiivsest karistusest“, mis olla saatanast. On täiesti arusaamatu, kelle huve teenib selline kampaania, eriti veel reaalse sõjaohu tingimustes.