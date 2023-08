ARVUSTUS | Y-põlvkond kohtub Z-põlvkonnaga. Novellikogu annab ausa ülevaate Eesti kirjanduse seisust

Tänavu kuuendat korda ilmunud kogumikku „Eesti novell“ mahub 19 autori lühiproosat. Koostajad Maria Esko, Maarja Kangro, Mart Velsker ja Joosep Vesselov on almanahhi valinud eelmisest aastast pärit tekstid, mis on varem ilmunud näiteks Värskes Rõhus, Vikerkaares ja Loomingus. Nende hulgas on nii novellikonkursside laureaate kui ka päris rohelisi tekste kirjanikelt, kes alles otsivad oma stiili.