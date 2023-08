Kesknoor: vajadus Kaja Kallase tagasiastumiseks on olemas!

Ühelt poolt on loomulik, et poliitikutel võivad olla perekonnaliikmed, kes on seotud äritegevusega. Kuid peaministri ametikoht nõuab erilist tähelepanu selliste olukordade suhtes, et vältida olukordi, kus isiklikud huvid võivad mõjutada riigi huve. Venemaa ja Eesti suhted on olnud ajalooliselt keerulised ning majanduslike sidemete omamine Venemaaga võib tekitada küsimusi poliitilise mõjutamise ja huvide konflikti kohta. Eriti tänapäeva situatsioonis, kus Kaja Kallase juhtimise all andis eelmisel aastal valitsus väidetavalt Eesti Raudteele ja Operailile korralduse väljuda Valgevene ja Venemaa äris.