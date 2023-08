Õpilased sellest, miks õpetajaid napib: põhikoolis oli normaalsus, et õpilane kutsus tunni ajal õpetajat väljenditega ,,nõid“, ,,idioot“, ,,värdjas“

Õpetajad mitte lihtsalt ei õpeta koolis riikliku õppekava alusel, vaid ka suunavad õpilasi nende valikutes ning näitavad neile ka eeskuju edaspidiseks eluks. Hetkel on igas teises koolis olukord, kus mõnes õppeaines vajalikku aineõpetajat ei ole – vastne gümnaasiumilõpetaja ei sobi siiski õpetajaks. Kogu selle kahetsusväärse olukorra tagajärjeks on see, et noored õpivõimelised õpilased ei saa kätte teadmisi, mida me oleme riikliku õppekava alusel neile vajalikuks määranud. Nendest samadest inimestest saavad meie riigis valijad. Mis on õpetajate kriisi põhjustajad ja kuidas seda kriisi lahendada?