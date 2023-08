Hansa Grupi Noore Muusiku Fond tunnustas noori muusikuid

Kõigi kolme preemia suurus on 2000 eurot ja see on mõeldud tunnustusena silmapaistva osalemise eest KRATT festivalil ja edasise haridustee jätkamise toetamiseks. Kratt festivalil osales kokku üle kahesaja noore muusiku, vastava valiku tegid dirigendid Olari Elts, Andres Kaljuste. 19.-25.augustini Tallinnas toimunud koolinoortele mõeldud KRATT Festival tõi nädalaks kokku kakssada noort muusikut Eestist ja Lätist, lisaks külalised Saksamaalt Dortmundist.