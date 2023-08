PÄEVA TEEMA | Keskerakondlased: Kallas mõistis kiirelt hukka need, kes Venemaaga sidemeid hoidsid. Aga enda abikaasa jätab rahule

Demokraatia olemus põhineb läbipaistval suhtlemisel valitsuse ja kodanike vahel. Kahjuks tundub, et eespool nimetatud äritehinguid ümbritsev narratiiv on hägune. Juhi esimene kohustus kriisiolukorras on anda avalikkusele selget, täpset ja õigeaegset teavet. Kallase ja tema lähedaste jutt külvas vaid kahtlusi, mis viitasid sellele, et avalikkuse eest püüti varjata täielikku pilti.