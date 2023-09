SUUR ÜLEVAADE | Kriitiline pilk telesügisele. Igast sadamast leiab reisisaadet tegeva eestlase

Taas muutuvad kirevaks nii puulehed kui ka telekavad, mistap on aeg vahetada rannaskäik diivanil lösutamise vastu. Need ja teised imalad kujundid kõrvale heites – kätte on jõudnud telesügis! Lähiajal jõuab ekraanidele parvlaeva Estonia huku dramatiseering ja Kanal 2 toob tagasi vanad kangelased.