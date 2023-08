„Jaan peab kahetsema.“ Täna saab lahenduse üks Eesti luteri kiriku ajaloo suurimaid skandaale

Täna tehakse luteri kirikuvalitsuse istungil Tallinna Jaani koguduse õpetaja Jaan Tammsalu edasise saatuse kohta otsus. Laias laastus on kirikuvalitsusel mitu võimalust, kuid praegu näib tõenäolisem see, et Tammsalu tagandatakse Jaani koguduse hingekarjase kohalt ja talle leitakse uus teenimiskoht. Näiteks mõnes maakoguduses. Seda on anonüümselt kinnitanud Eesti Päevalehele mitu mõjukat kirikutegelast. Kirikuajaloolase Riho Saardi sõnul on luteri kirikus kirikuõpetajaid ka varem ametist tagandatud, kuid tavaliselt on põhjused olnud lihtsamad kui Tammsalu juhtumi puhul. „Tavaliselt saab see alguse kaebustest või probleemidest, millega pöördutakse praosti või peapiiskopi poole. Seejärel neid asju kaalutakse. Harilikult on need olnud seotud kas alkoholi tarvitamisega või teatud õpetuslike küsimustega. Pole ka välistatud, et inimene jäetakse ametisse edasi. Nii läks näiteks nõukogude ajal ühe Koeru õpetajaga, kelle puhul oli teada, et tal olid tõsised probleemid alkoholiga,“ selgitab ta.