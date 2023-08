ANALÜÜS | „Kõik sõltub Kaja närvidest.“ Otsustav nädal. Kas peaministrile lüüakse nuga selga?

Peaminister Kaja Kallase abikaasa Arvo Halliku äriseosed Venemaaga pole peaministrit ka viis päeva pärast skandaali puhkemist ametist viinud. Reedel avaldati arvamusuuring, mille puhul arvas kaks kolmandikku vastajaid, et Kaja Kallas peaks lahkuma. Meediamajades oli pärast seda kõrgendatud valmisolek. Mitmes neist olid ettevalmistused peaministri tagasiastumiseks tehtud. Et sellist teadet sel päeval ei tule, selgus kell 12.57, kui väljaannetele laekus Halliku pressiteade, milles ta kirjutas, et loobub osalusest skandaali sütitanud ettevõttes Stark Logistics. Ükskõik mida sellest käigust arvata, sai selgeks, et Kallas plaanib oma koha eest Stenbocki majas võidelda. Tagasiastumine tähendaks seda, et läbi on ka poliitiline karjäär.