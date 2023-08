Võrklaev tegi ettepaneku vähendada ministrite ja teiste kõrgemate riigiteenistujate palka

Samal ajal oli Võrklaeval mure, et riigikogu liikmete puhul seda teha ei saa, kuna põhiseadus ei luba oma koosseisul palgavähendust ette võtta. Võrklaeva ettepanek tähendaks muu hulgas aga seda, et nelja aasta pärast oleks peaministri palk sama suur kui riigikogu liikme palk. Eesti Päevalehele viidati, et küsimust ei suudetudki ära lahendada.