PÄEVA TEEMA | Janek Mäggi: annetada Venemaaga seotud tulu Ukraina ülesehitamiseks - see oleks üllam, kui äriosaluse müük

Peaminister Kaja Kallas on skandaali tõttu tugeva surve all ning piltlikult öeldes ei ole viimasel nädalal riiki juhtinud mitte valitsus, vaid ajakirjandus. Täpsemalt muidugi ajakirjanduse allikad, sest ajakirjandus ei tea tõde ega ei loo meelsust – ajakirjandus kajastab seda, mida allikad, kes peegeldavad ühiskonna arvamust, räägivad. Meediast vastu vaatav pilt on paraku ühevärviline ja see värv ei ole valge.