Prigožini mälestus tekitab sekeldusi. Vene võimud pigistavad memoriaalide ees silma kinni

Teoreetiliselt pidanuks ka Prigožini matused toimuma samas kohas, sest mõlemad olid Venemaa kangelase ordeni laureaadid, kelle koht on protokolli järgi Mõtištšis. Matuste salatsev korraldus viitab sellele, et võimud pelgavad endiselt Prigožini mälestust ja üritavad tema toetajate rohkearvulist kokkutulemist vältida. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles, et president Vladimir Putin matustele ei lähe.