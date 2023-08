Nüüd on aga teada, mis võib ees oodata sisejulgeoleku haldusala. Nimelt ootab rahandusminister Mart Võrklaev (RE), et siseministeerium kärbiks ligi kümme miljonit eurot. Sellekohased suunised on siseministeeriumisse teele läinud. Kuid sellele lisanduvad Reformierakonna ja Keskerakonna valitsuses kokku lepitud ja riigieelarve strateegiasse (RES) kirjutatud kokkuhoiusummad ja siseturvalisusega seotud kriitilised lisavajadused, mida on 11 miljoni euro jagu.