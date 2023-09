INTERVJUU | Lauri Lagle: kättemaks ja viha on tupiktee

Otsingud lavastajana on üks asi, aga selle kõrval on palju muud. Näiteks mõtted uuest filmist, ehkki selleks et jõuda ideeni, mis Lagle jaoks ajas päriselt vastu peaks, kulub oluliselt enamate mõtete läbi kirjutamine ja kõrvale jätmine. Siinses intervjuus on jällegi puudu üks osa reaalsusest, mis ütleb Lagle kohta küllap nii mõndagi. Nimelt loo peategelasele esitatud küsimuste kõrval on vähemasti teist sama palju neid, mida tema ise vestluskaaslaselt küsib. Uudishimu ümbritseva maailma vastu näib olevat Laglele lihtsalt vastupandamatult tugev käivitaja.