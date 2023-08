Iga tund, mida Kaja Kallas kulutab täna oma võimunatukese pikenduseks, on Eesti positsioone rahvusvaheliselt kahjustav ja teeb rõõmu ka siinsetele Russki Miri fännidele. Just hakkas nende leek kustuma ja on hämmastav, et Kaja Kallas ei taipa oma võimukrambi tegelikke negatiivseid mõjusid.