Zelenskõi tahab võrdsustada korruptsiooni riigireetmisega. Skeptikud: see võib korruptante kaitsta

Zelenskõi kinnituse järgi kehtiks uus kord ainult sõja ajal. „Mõistan, et selliseid relvi ühiskonnas alaliselt kasutada ei saa, aga sõjaajal on minu arvates sellest abi,“ ütles ta. „See ei ole hukkamine, see ei ole stalinism – see tähendab, et kui on tõendeid, siis pannakse inimene vangi.“