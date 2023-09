Jürgen Rooste: Kui Kaja Kallas tagasi ei astu, siis ma tean, kes teeb valitsuse pärast järgmisi valimisi. Valgeid jõude lihtsalt enam pole

Eesti poliitikas on pikalt ehitatud omamütoloogilist maailma. Valged jõud on küll ammu juba saanud oma kampsunile Autorollo õliplekid, aga tumedatel ei õnnestu Mordori silti kuidagi teistele külge kleepida. Trollideks ja orkideks nimetatakse ikka neid, isegi kui mõni neist viskab riigikogus spinni: „Näidake oma halvimat, Mordor!“ Me ju teame, kus Mordor tegelikult asub!