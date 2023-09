Eelmisel aastal kirjutati palju taganevatest okupantidest, kes võtsid ukrainlaste kodudest kaasa pesumasinaid, arvuteid, isegi laste mänguasju, kuid putinoidid varastavad tegelikult kõike, mida saab Venemaale vedada, et need asjad endale jätta või edasi müüa, alustades teraviljast ja lõpetades Krimmi muuseumites paikneva antiikse sküütide kullaga. Muidugi varastatakse ka inimesi, eriti lapsi, keda on Venemaale küüditatud umbes 700 000.