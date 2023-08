Mart Maastik: peaministril on mäluga suured probleemid või ei oska ta valetada

Peaminister Kaja Kallas on väitnud, et tema ajakava on väga tihe. Loodetavasti leiab ta siiski piisavalt aega, et juua päeva peale ära kolm tassi rohelist teed – see aitavat mälu parandada. Just mäluga näib tal lisaks moraalsele kompassile kõige enam muret olevat.