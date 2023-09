JUHTKIRI | Populismiudu ei päästa Kaja Kallast

Poliittehnoloog meis ütleb, et küllap see ettepanek toodi praegu lagedale selleks, et anda avalikkuse ja meedia hambusse üks hea populistlik kont, mis aitaks tähelepanu Kallaselt ära tõmmata. Ministrite palk on ju kõigile arusaadav ja paljudele hinge minev teema. Ent arvestades selle otsest rahalist mõju eelarvetasakaalule, on see tähtsuselt sajandajärguline teema.