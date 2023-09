ARVUSTUS | Koidula suveteaterlik võitlus unustusega ja selgroogu kasvatavad tegelased

Mõnda aega tagasi vestlesin ühe tuttavaga, kes teatas, et tema enam päevauudiseid ei loe, sest kõigist olulistest ühiskondlikest teemadest ja protsessidest saab teada teatris ja kunstinäitustel käies. Selle avalduse taga peitis end loogika, et kunst peegeldab kõiki olulisi ja inimesi kõnetavaid teemasid ning avab eri vaateid ja üksikasjad polegi sealjuures kõige tähtsamad. Iseküsimus on mõistagi, kui usaldusväärseks võib selliseid allikaid pidada ja millise arusaama need maailmast loovad.