Toomas Alatalu: Venemaa valimispäev näitab, kuidas kodanikud sõjakäiguga rahul on

Stalinist peale on Kremli diktaatorid valitsemises vajalikuks pidanud riiklike tähtpäevade kõrval ka valimispäevade „austamist“. Ikka selles mõttes, et nende abil saab tõestada nii riigi-siseselt kui välismaa tarvis, et režiimil on kindel toetus rahva hulgas.