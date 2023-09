Sügis käes. Teeme õunakooki ja vürtsmoosi!

Praegu on saada veel viimaseid suveõunu, kuid juba on võimalik nautida ka tasapisi küpsevaid sügisõunu. Nüüd on just õige aeg valmistada küpsetest ubinatest midagi hõrku, näiteks mõni kerge õunakook, mis sulab suus, või kerge õunagalett, mille kohupiim ja arooniad teevad eriti maitsvaks. Või hoopis keeta üks vürtsikas tšatni, mis maitseb imeline nii juustuvaliku kui ka lihavaagna kõrval, praadidest rääkimata.