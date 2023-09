Sellega annavad nad praegu silmad ette kümnetele tuhandetele ukraina meestele, kes on valmis välismaale pääsemiseks vajalike valedokumentide eest maksma meiegi mõistes hiigelsummasid. Kui sõja esimestel kuudel maksis vabatahtlikuks olemise valetõend või fiktiivne kutse Poola ülikooli õppima siirdumiseks 2000–3000 dollarit, siis praegu, kui Ukrainas kardetakse üldmobilisatsiooni, on need hinnad Telegrami suletud gruppides sööstnud 20 000 dollarini.