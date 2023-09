Vangistatud Vene äärmuslane Igor Girkin pilkas Putinit ja lubab presidendiks kandideerida

Avaldus on kirjutatud Girkinile omases iroonilises ja teravas stiilis, autor kritiseerib president Vladimir Putinit ja lubab ise presidendiks kandideerida. Ilmselt on ka see lubadus irooniline. Abikaasa sõnul on Girkini tervis halvenenud ja ta suleti hiljuti samasse autokongi Ukraina sõduritega.