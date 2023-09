Venemaa jääb kosmosevõidujooksus teistest rängalt maha

Teist nädalat Kuul olev India kosmosemissioon on asjatundjate sõnul järjekordne märk, et kosmosevõidujooks on jõudnud uude etappi. Kui esimeste Kuu-missioonide ajal püüdis kosmost vallutada ainult kaks suurriiki, siis nüüd lisandub uusi võistlejaid pidevalt ja kosmosereisid lähevad odavamaks, samal ajal kui suurte tegijate eesmärgid muutuvad järjest ambitsioonikamaks. Ühtlasi suureneb taas lootus, et teistel taevakehadel käimine hakkab end kunagi majanduslikult ära tasuma.