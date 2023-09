JUHTKIRI | Ei, Kaja, ootame teist rohkem kui Martinist

Loomulikult on (nüüd võib vist juba öelda, et olid) EKRE vastandjõude valinutel Kallasele suuremad ja teistsugused ootused kui Helmele. Liberaalsed jõud võitsid viimastel valimistel nii suurelt ju just nimelt selle tõttu, et paljud valijad soovisid ära hoida Helmete ja EKRE valitsusse pääsemise. Ja nüüd ütleb Kaja Kallas otse ja avalikult, et tegelikult ta ei tahagi olla Helmest moraalsem ja eetilisem poliitik!