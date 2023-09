Tuuliki Poom: kui tahad edukat ettevõtet, siis kaasa enda organisatsiooni ka vähemusi

Meil on Wise’i Tallinna kontoris ligi 2000 inimest. Pooled neist on pärit erinevatest välisriikidest, tuues endaga kaasa rikkaliku kogemustepagasi ning esindades rohkemaid kultuure ning uskumusi kui kahe käe sõrmedel jõuab kokku lugeda. Meie inimesed on 117 eri rahvusest ning Tallinna kontor on etniliselt sama mitmekesine kui Wise'i Londoni oma. 50% meie globaalsest tiimist ning 40% juhtidest on naised.