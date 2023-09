Jäätmeärimees Argo Luude Lennart Meri tuules: 2023. aastal s**a sees elades ei väeta me sellega enam tulevikku

Ajakirjanik Andres Sepp väitis hiljuti Saarte Hääles, et Paikre prügilas sorteeritakse saarlaste (ja pärnakate ja juba avaldasid lootust kergemale teele ka läänlased) segaolmejäätmed niikuinii üle. See ei vasta päris tõele – sellest pudrust, mis Paikresse jõuab (segamini mähkmed, tolmukotisisu, banaanikoored ning juustupakid), ei ole suurt midagi välja võtta, sest biojäätmed on Paikresse jõudes hakanud ammu lagunema ning rikkunud enamiku materjalidest.