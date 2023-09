Liina Normet: suured poisid viskasid mind mänguväljakult välja - aga ma jätkan poliitikas!

Usun siiani, et aus, puhas, kaasav ja läbipaistev poliitika on võimalik. Selleks tuleb lihtsalt vaeva näha ja kaasata poliitikasse rohkem naisi. 2019. aasta riigikogu valimistest mäletan ühte ingliskeelset debatti, kus osalesid ainult naispoliitikud. See oli läbi aegade kõige rahulikum, tasakaalukam ja argumenteeritum debatt, kus isegi üles kerkinud vaidlused olid intelligentsed ja teisi austavad. Mida rohkem me naisi poliitikasse kaasame, seda sisukamaks ja edasiviivamaks see muutub!